تراجع حاد لأسهم فناربخشه وبشيكطاش بعد حظر أوروبي

اسطنبول 26 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت أسهم ناديي كرة القدم التركيين فناربخشه وبشيكطاش 9.2 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب اليوم الأربعاء بعد ايقافهما عن البطولات الأوروبية لدورهما في فضيحة تلاعب في نتائج مباريات محلية.

وبالمقارنة ارتفعت أسهم الأندية غير الضالعة في الفضيحة مثل طرابزون سبور وصعد 9.5 بالمئة وغلطة سراي الذي ارتفع 3.1 بالمئة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال أمس الثلاثاء إنه قرر ايقاف فناربخشه لمدة موسمين وبشيكطاش لموسم واحد.

وبهذا لن يتمكن فناربخشه من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا ولن يشارك بشيكطاش في كأس الأندية الأوروبية.