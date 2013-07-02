البنك التجاري القطري يعلن الموافقة على الاستحواذ على الترناتيف بنك التركي

الدوحة 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري القطري اليوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة الجهة الرقابية على الاستحواذ على الترناتيف بنك التركي.

وفي بيان بموقع بورصة الدوحة على الانترنت أعلن البنك "حصوله على موافقة وكالة التنظيم والاشراف الرقابي على الأعمال المصرفية للاستحواذ على حصة بنسبة 70.84 بالمئة في الترناتيف بنك من شركة أناضول اندستري القابضة."

وأضاف "بعد الحصول على موافقة مجلس أسواق المال ستتم العمليات الخاصة بتحويل الأسهم وفقا للقانون وسيتم الاعلان عنها عند استكمالها."