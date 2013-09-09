السلام البحريني يتفق على مبادلة أسهم للاندماج مع بي.ام.آي بنك

دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيان من مصرف السلام البحريني اليوم الاثنين إنه اتفق على الاندماج مع منافسه المحلي بي.ام.آي بنك عن طريق مبادلة أسهم.

ويعرض السلام 11 سهما من أسهمه مقابل كل سهم في بي.ام.آي وهو بنك شقيق لبنك مسقط العماني. وتتطلب العملية موافقة المساهمين ومن المقرر عقد اجتماعات للتصويت على الصفقة في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول حسبما أفاد البيان.