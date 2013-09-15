هيئة الأوراق المالية الأردنية تعلق تداول 5 شركات
عمان 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية الأردنية اليوم الأحد إنها قررت تعليق تداول أسهم خمس شركات في البورصة لعدم تزويدها الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 والتقرير نصف السنوي لعام 2013.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أنه تقرر تعليق تداول أسهم شركات داركم للاستثمار وإجادة للاستثمارات المالية ودرويش الخليلي وأولاده والدولية للصناعات الخزفية والنموذجية للمطاعم.
وأوضحت أن التعليق سيستمر لحين تزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 -; تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.