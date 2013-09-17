مقدمة 1-سهم عمانتل ينخفض لاقل مستوى في 10 أسابيع بسبب خطة حكومية لبيع حصة

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من ماثيو سميث

دبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - انخفضت أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) لأدنى مستوى في عشرة أسابيع بعدما احيت الحكومة خطتها لخفض حصتها في الشركة التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في السلطنة في السابق.

ونزل سهم الشركة 5.6 في المئة إلى 1.51 ريال في الساعة 0624 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ 11 يوليو تموز ليمحو جميع مكاسبه منذ بداية العام تقريبا وسط فتور من المستثمرين إزاء خطة الحكومة بيع حصة تبلغ 19 بالمئة في الشركة في اكتتاب عام للمستثمرين من الافراد والمؤسسات.

وفي 2007 اعلنت الحكومة أنها ستبيع حصة 25 في المئة في عمانتل واختارت ثماني شركات اتصالات من اوروبا واسيا والشرق الاوسط للتقدم بعروض شراء ثم أجلت الصفقة في ديسمبر كانون الأول 2008 وعللت ذلك بالأزمة المالية العالمية.

واعلنت عمانتل خطة بيع الأسهم الثانوية في بيان لبورصة مسقط اليوم الثلاثاء وقالت ان الحكومة ستعين مستشارا للبيع المقترح.

وتمتلك الحكومة حصة 70 في المئة في عمانتل وهو يعني أن الحكومة ستظل مالكة لحصة اغلبية 51 في المئة.

وتبلغ القيمة السوقية لعمانتل 3.13 مليار دولار حتى 16 سبتمبر إيلول حسب بيانات رويترز اي ان قيمة الحصة تصل لنحو 595 مليون دولار.