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ملخص- جلفار العمانية تخطط لإصدار حقوق لزيادة رأس المال

Wed Sep 18, 2013 10:39am GMT
 
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دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - شركة جلفار للهندسة والمقاولات ‭ ‬ :

- تعتزم زيادة رأس المال من خلال إصدار 49.5 مليون سهم بسعر 0.28 ريال للسهم للمساهمين الحاليين.

- بلغ عدد أسهم جلفار 265.65 مليون سهم حتى الثاني من سبتمبر أيلول 2013 بحسب بيانات رويترز.

- يجوز للمساهمين بيع حقوق الاكتتاب في حالة عدم المشاركة في الإصدار.

- أغلق سهم جلفار منخفضا 1.3 بالمئة عند 0.312 ريال في بورصة مسقط اليوم الأربعاء.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 