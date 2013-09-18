ملخص- جلفار العمانية تخطط لإصدار حقوق لزيادة رأس المال

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - شركة جلفار للهندسة والمقاولات ‭ ‬ :

- تعتزم زيادة رأس المال من خلال إصدار 49.5 مليون سهم بسعر 0.28 ريال للسهم للمساهمين الحاليين.

- بلغ عدد أسهم جلفار 265.65 مليون سهم حتى الثاني من سبتمبر أيلول 2013 بحسب بيانات رويترز.

- يجوز للمساهمين بيع حقوق الاكتتاب في حالة عدم المشاركة في الإصدار.

- أغلق سهم جلفار منخفضا 1.3 بالمئة عند 0.312 ريال في بورصة مسقط اليوم الأربعاء.