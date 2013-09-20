الاسواق المالية التركية تتراجع بعد أفضل جلسة في ثلاث سنوات

اسطنبول 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - فقدت الاسواق المالية في تركيا قوتها الدافعة اليوم الجمعة بعد ان سجلت الليرة والاسهم التركية في الجلسة السابقة أكبر مكاسب ليوم واحد في اكثر من ثلاث سنوات في اعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي تأجيل تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.

وتراجعت الليرة التركية إلي 1.9775 مقابل الدولار بعد ان سجلت قفزة بلغت 3 بالمئة امس الخميس.

وقادت البنوك المؤشر الرئيسي للاسهم في بورصة اسطنبول للهبوط ليغلق منخفضا 2.02 بالمئة عند 77862.93 نقطة بعد ان قفز 6.26 بالمئة في الجلسة السابقة هي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ منتصف 2010 .

وارتفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلي 8.92 من 8.69 بالمئة عند الاغلاق يوم الخميس.

وأبلغ وزير المالية التركي محمد شيمشك رويترز امس الخميس ان الاجواء الايجابية التي اثارها قرار البنك المركزي الامريكي المفاجيء ستكون مؤقتة وانه يجب على تركيا ان تسير قدما في خططها لاعادة موازنة اقتصادها.