مصدران: وحدة لقطر للبترول تفوض بنكين لترتيب طرح أولي بقيمة 880 مليون دولار

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدران مصرفيان إن شركة قطر للبترول المملوكة للدولة فوضت بنكين لترتيب طرح عام أولي لأسهم إحدى وحداتها في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار).

وقال أحد المصدرين إن مسيعيد للبتروكيماويات ربما تنفذ طرحا عاما أوليا للأسهم في بورصة قطر قبل نهاية العام. وسيكون هذا أول طرح أولي للأسهم في قطر منذ ثلاث سنوات. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست معلنة.

وقال المصدران إن الشركة اختارت بنك قطر الوطني لإدارة الطرح وإن دويتشه بنك سيكون مستشارا ماليا. ورفضت قطر للبترول التعقيب.

وقال المصدر الثاني إن حق الاكتتاب سيقتصر على المواطنين القطريين فقط لكن سيسمح للمستثمرين الأجانب بشراء نسبة معينة من أسهم الشركة بعد إدراجها في البورصة.

وغالبا ما تبيع دول الخليج حصصا في شركات مملوكة للدولة بخصم كبير لمواطنيها كوسيلة لتوزيع ثرواتها الضخمة من النفط والغاز.

وفي مايو أيار قال عضو في مجلس إدارة قطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي إن قطر للبترول تخطط لطرح أسهم أربع وحدات تابعة لها في الأعوام القادمة لكنه لم يحدد تلك الوحدات.

وكانت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في الخليج باستثناء السعودية نادرة في السنوات الأخيرة مع ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم بعدما تكبدوا خسائر فادحة في الأزمة المالية العالمية. وكان الطرح الأخير في قطر لأسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في 2010.

وارتفعت أسواق المنطقة هذا العام وبدأت الشركات تخطط مجددا لعمليات طرح أولي بدعم من تعافي الأسهم العالمية وقوة الاقتصادات المحلية وقرار مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى سوق ناشئة.