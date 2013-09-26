سيمبكورب صلالة العمانية تستكمل طرح أسهم قيمته 138 مليون دولار

دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء العمانية اليوم الخميس إنها استكملت طرحا عاما أوليا قيمته 53 مليون ريال (138 مليون دولار) في سلطنة عمان.

وقال بيان إن الاكتتاب فاق المعروض في الطرح الذي جرى في الفترة من 28 أغسطس آب إلى 26 سبتمبر أيلول ورتبه بنك اتش.اس.بي.سي عمان وشهدت العملية إقبالا من المستثمرين الأفراد ومن مؤسسات من السلطنة ودول الخليج وأوروبا.

وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ تداول السهم في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وتملك وحدة تابعة لسيمبكورب اندستريز السنغافورية حصة 60 بالمئة في الشركة.