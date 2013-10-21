مقدمة 1-مؤسسة التمويل الدولية تحول حصتها في الأهلي المتحد البحريني لأسهم عادية
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دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد البحريني إن صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة التمويل الدولية حول حصته بالبنك من أسهم ممتازة إلى 167 مليون سهم عادي بسعر تحويل 74.8 سنت للسهم.
وذكر أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية أن حصة الصندوق بلغت بذلك 2.95 بالمئة.
وقال البنك في إشعار للبورصة "يمثل سعر التحويل زيادة بنسبة عشرة بالمئة فوق سعر إقفال السهم في بورصة البحرين كما بتاريخ 10 اكتوبر 2013." (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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