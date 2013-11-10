بنك الدوحة القطري يدعو المساهمين للاجتماع يوم 24 نوفمبر لإصدار سندات

دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دعا بنك الدوحة القطري اليوم الأحد مساهميه للاجتماع في 24 نوفمبر تشرين الثاني الجاري للموافقة على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال (549.3 مليون دولار) بهدف دعم رأس المال.

وقال البنك في بيان للبورصة إن الإصدار من شأنه أن يدعم الشريحة الأولى من رأس المال أو ما يعرف برأس المال الأساسي وسيجري تنفيذه عبر طرح خاص للمؤسسات القطرية قبل 30 مارس اذار المقبل في حال الحصول على موافقة المساهمين.

كان بنك الدوحة قال الشهر الماضي إنه يعتزم إصدار السندات التي سيكون تاريخ استحقاقها غير محدد لكن يمكن استدعاؤها بعد ست سنوات.