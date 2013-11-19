بورصة قطر تلغي تداولات اليوم بعد خلل فني
دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الثلاثاء إنها ألغت جميع الصفقات التي نفذت اليوم بسبب خلل فني في منصة التداول.
وأضافت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت "بعد التشاور والتنسيق مع هيئة قطر للاسواق المالية تقرر الغاء جميع الصفقات التي عقدت اليوم والاوامر التي لم تنفذ بعد ان تحققت من ان ذلك الخلل قد اثر على تدفق المعلومات وصحتها وقدرة الوسطاء على تنفيذ اوامر عملائهم بصورة عادلة وصحيحة وسليمة."
وعبرت إدارة البورصة عن أملها في استئناف التداول كالمعتاد صباح غد الاربعاء. (اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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