مقدمة 1-بورصة قطر تلغي تداولات اليوم بعد خلل فني

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من اندرو تورشيا

دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الثلاثاء إنها ألغت جميع الصفقات التي نفذت اليوم بسبب خلل فني في منصة التداول وهو اجراء نادر الحدوث.

ويوجه قرار الغاء الصفقات ضربة لقطر في حين تعمل بورصتها على اصلاح انشطة التداول في مسعى لجذب المزيد من الاموال الاجنبية. والبورصة القطرية من أكبر اسواق الأسهم في الخليج وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة فيها نحو 130 مليار دولار.

وذكرت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت "بعد التشاور والتنسيق مع هيئة قطر للاسواق المالية تقرر الغاء جميع الصفقات التي عقدت اليوم والاوامر التي لم تنفذ بعد أن تحققت من ان ذلك الخلل قد اثر على تدفق المعلومات وصحتها وقدرة الوسطاء على تنفيذ أوامر عملائهم بصورة عادلة وصحيحة وسليمة."

وعبرت إدارة البورصة عن أملها في استئناف التداول كالمعتاد صباح غد الاربعاء. ولم تعط تفاصيل عن الخلل الفني الذي اوقف التداول في بادئ الامر خلال الصباح ثم أستأنف العمل لفترة بسيطة وتوقف فيما بعد حتى نهاية الجلسة.

ولم يتسن الاتصال بكبار مسؤولي البورصة للتعقيب.

وحسب بيانات بورصة قطر تداول المستثمرون 7.37 مليون سهم على المؤشر الرئيسي للسوق المؤلف من 20 سهما عند ايقاف التداول. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة أمس الاثنين 19.7 مليون سهم قيمتها 641 مليون ريال (176 مليون دولار).