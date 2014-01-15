جلفار العمانية: استقالة العضو المنتدب من مجلس الإدارة بعد حكم في قضية فساد

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة جلفار للهندسة العمانية اليوم الأربعاء إن العضو المنتدب -الذي قضت محكمة عمانية بسجنه في قضية فساد-استقال من مجلس إدارة الشركة.

وكانت محكمة عمانية قضت بسجن محمد علي العضو المنتدب في جلفار وغرمته 600 ألف ريال (1.56 مليون دولار) كما صدر حكم بالسجن لمدة عامين على عبد المجيد نوشاد مدير تطوير الاعمال السابق وغرامة 200 ألف ريال.

وهذا أول حكم يصدر في القضية التي تضم أكثر من 20 مسؤولا حكوميا ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط العماني وقطاعات ذات صلة بتهمة تقديم وقبول رشى مقابل عقود معظمها لمشروعات بنية تحتية.

وذكرت الشركة في إشعار للبورصة ان الاستقالة قدمت في اجتماع مجلس الإدارة أمس.