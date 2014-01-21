التكافل قد يعيد تشكيل سوق التأمين المزدحمة في سلطنة عمان

من برناردو فيزكاينو

مسقط 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - شهدت سلطنة عمان ولادة أول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) بينما تستعد شركتان أخريان لدخول السوق يحدوهما أمل الحصول على ميزة في قطاع التأمين المزدحم في السلطنة.

وأعلنت شركة المدينة تكافل وهي ثامن أكبر شركة تأمين عمانية هذا الشهر تحولها من شركة تقليدية إلى العمل وفق نظام التأمين التكافلي الذي يتبع الشريعة الإسلامية في تحريم الفائدة والمضاربة النقدية البحتة.

ويقوم التأمين التكافلي على اتفاق العملاء أنفسهم من خلال العقد الذي يوقعونه مع شركة التأمين التكافلي على الاشتراك في تحمل المخاطر التي تقع على أي واحد منهم من خلال تبرع محدد من الجميع تديره الشركة التكافلية.

وقامت شركة المدينة تكافل التي أنشئت سنة 2006 والتي تستحوذ على خمسة في المئة من سوق التأمين في السلطنة بتحويل خدماتها ووثائق عملائها من النظام التقليدي إلى النظام التكافلي بعد أن أخطرتهم بذلك. وقالت إنها لم تشهد أي تخل من زبائنها عن خدماتها أو أية مشكلات بسبب التحول.

وتأمل شركة المدينة تكافل من خلال عملية التحول أن تجذب العملاء الذين لا يرغبون بالتعامل بصيغ التأمين التقليدي لأسباب دينية وهو أمر يكتسب أهمية في ظل استحواذ أكبر سبع شركات من أصل 23 شركة على 70 في المئة من إجمالي الاقساط المكتتبة في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوتم داتا لرويترز "لدينا الفرصة لأن نقول شيئا مختلفا في السوق. إنها مكتظة لكن نحن لدينا العامل الجديد."

وأضاف أن هذا الأمر "يعطينا الفرصة للنمو والوصول إلى مساحات ربما لم نكن قادرين على أن نصل إليها."