مقدمة 1-تغطية أول طرح للأسهم في قطر منذ عام 2010

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الدوحة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة قطر للبترول اليوم الأربعاء إن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التابعة لها استكملت أول طرح عام أولي في بورصة قطر منذ عام 2010.

وقالت الشركة الأم المملوكة للدولة إن الأسهم المطروحة وعددها 323.19 مليون سهم وتمثل 25.725 بالمئة من رأسمال مسيعيد بيعت بأكملها إلى مستثمرين قطريين ولاقت طلبا كبيرا. وجمعت العملية نحو 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار).

وكان الاكتتاب الذي استمر ثلاثة اسابيع وانتهى يوم الثلاثاء مفتوحا للمواطنين القطريين فحسب. ولم تذكر قطر للبترول تفاصيل من اشتروا الأسهم قائلة إنه سيتم الإعلان عن ذلك بحلول 30 من يناير.

وكانت الأزمة المالية العالمية تسببت في تجميد عمليات الطرح العام الأولى للأسهم في قطر لكن الحكومة تريد إحياءها بوصفها وسيلة لتطوير البلاد -قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- وتحويلها إلى مركز مالي إقليمي. وهي تهدف أيضا إلى استخدام عمليات الطرح العام الأولى في نشر مزيد من ثروات الطاقة بين مواطنيها.

وقال وزير الصناعة الشهر الماضي إن قطر تعتزم إجراء عمليات طرح عام أولى بقيمة 50 مليار ريال في سوق الأسهم خلال السنوات العشر القادمة. ويبلغ عدد سكان البلاد 2.1 مليون نسمة نحو 250 ألفا منهم مواطنون محليون.

وتملك مسيعيد حصصا في مشروعات تنتج البولي إيثيلين والصودا الكاوية ومنتجات كيماوية أخرى. وهي شريك في المشروعات لشركة شيفرون فيليبس الأمريكية.

وقال مسؤولون إن الحصص التي تملكها مسيعيد حققت عائدات مجمعة قدهرا 4.3 مليار ريال وارباحا صافية قدرها 1.6 مليار ريال في العام 2012.