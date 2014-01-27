المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار اليوم

القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الاثنين عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار إلى البنوك.

والعطاء الرابع من نوعه أكبر بكثير من مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.