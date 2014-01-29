الاسهم اليابانية تقفز أكثر من 2% بعد قرار المركزي التركي رفع الفائدة

طوكيو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية أكثر من 2 بالمئة في جلسة التداول الصباحية اليوم الاربعاء مرتدا عن أربع جلسات متتالية من الخسائر بعد ان أوقفت زيادة ضخمة في اسعار الفائدة قررها البنك المركزي التركي موجة مبيعات في الاسواق الناشئة.

لكن سهم ادفانتست هوى الي أدنى مستوى له في حوالي اربعة اشهر بعد ان خفضت الشركة توقعاتها لسنتها المالية مما اثار مخاوف لدى المستثمرين الذين ينتظرون نتائج الكثير من الشركات على مدى الاسابيع القليلة القادمة.

وصعد نيكي 2.07 بالمئة الي 15289.69 نقطة في اواخر جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله يوم الاثنين. لكن المؤشر القياسي يبقى منخفضا اكثر من 6 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

وقفز مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.14 بالمئة الي 1250.57 نقطة.