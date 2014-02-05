مصرف قطر الإسلامي وكيو إنفست يطلقان صناديق شراع الاستثمارية

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - أطلق مصرف قطر الإسلامي وكيو إنفست القطرية عددا من الصناديق الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعةالاسلامية بهدف الاستثمار في مجموعة من الصناديق العالمية في مختلف أسواق الأسهم والصكوك العالمية.

وقال بيان مشترك تلقت رويترز نسخة منه اليوم الأربعاء إن إطلاق الصناديق الجديدة التي تحمل أسم "شراع" يهدف إلى "تحقيق أداء مستدام ومجز على المدى الطويل لعملاء المصرف."

ويشترط أن تكون الصناديق العالمية التي سيتم الاستثمار بها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير صناديق شراع في البداية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التميز والعملاء من الشركات لدى المصرف.