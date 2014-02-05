تقارير: عمان تبيع 19% في عمانتل على مرحلتين

من ماثيو سميث

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت وسائل إعلام عمانية إن السلطنة ستبيع 19 بالمئة في العمانية للاتصالات (عمانتل) المحتكر السابق لسوق الاتصالات في البلاد وذلك على مرحلتين تخصص المرحلة الأولى للمستثمرين المحليين الأثرياء وتنتهي في مارس آذار بينما تتاح المرحلة الثانية لجميع المواطنين.

كانت الحكومة التي تملك 70 بالمئة في عمانتل أعلنت في سبتمبر أيلول عن خطط لخفض حيازتها إلى 51 بالمئة من خلال طرح عام للأسهم وبعد شهر عينت بنك مسقط مستشارا للعملية.

ولم تصدر إعلانات رسمية أخرى منذ ذلك الحين لكن بعض الصحف في مسقط نقلت هذا الأسبوع عن سعود بن ناصر الشكيلي الأمين العام للضرائب بوزارة المالية قوله إن المرحلة الأولى من البيع ستجري من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين الذين سيشتري كل منهم أسهما تزيد قيمتها على مليوني ريال (5.2 مليون دولار).

وأضاف أن المرحلة الأولى ستقتصر على كبار المستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات ومن المتوقع أن تستكمل في مارس آذار. وسيتحدد السعر وفقا لعملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وتتاح المرحلة الثانية لجميع المواطنين العمانيين. وستبيع الحكومة 142.5 مليون سهم في عمانتل لكن الشكيلي لم يذكر شيئا عن تخصيص نسبة معينة من تلك الأسهم للمرحلة الثانية.

ولن يتمكن المستثمرون الأجانب من المشاركة في أي من المرحلتين لكنهم يستطيعون شراء الأسهم في السوق الثانوية.

ونقل عن الشكيلي قوله إن الحكومة تعتقد أن المرحلة الحالية من خصخصة عمانتل ستستكمل على مدى ثمانية إلى عشرة أسابيع.