الحكومة تقر رفع رأسمال مصفاة البترول الأردنية 25%

عمان 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية الأردنية اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت على رفع رأسمال شركة مصفاة البترول الأردنية المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة 25 بالمئة إلى 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار).

وقالت الهيئة في إفصاح بموقع البورصة الإلكتروني إن الزيادة ستكون برسملة عشرة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة.

ويملك الضمان الاجتماعي الأردني وهو أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة حصة أغلبية في شركة مصفاة البترول.