Sat 24 Dec 2016 | 19:17 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الحكومة تقر رفع رأسمال مصفاة البترول الأردنية 25%

Mon Feb 10, 2014 1:54pm GMT
 
[-] نص [+]

عمان 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية الأردنية اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت على رفع رأسمال شركة مصفاة البترول الأردنية المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة 25 بالمئة إلى 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار).

وقالت الهيئة في إفصاح بموقع البورصة الإلكتروني إن الزيادة ستكون برسملة عشرة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة.

ويملك الضمان الاجتماعي الأردني وهو أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة حصة أغلبية في شركة مصفاة البترول.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936- تحرير أحمد إلهامي)
 