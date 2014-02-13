البحرين تعتزم إصدار معايير جديدة لشركات التأمين التكافلي بنهاية فبراير

من أحمد حجاجي

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف يعتزم إصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير شباط الجاري بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.

ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية.

وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي لرويترز إن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي إضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.

ويختلف التأمين التكافلي عن نظيره التقليدي في أن الشركة التكافلية يكون لديها حسابان وميزانيتان الأولى للمساهمين والثانية لصندوق حملة الوثائق ولايتم الخلط بين الصندوقين بينما تتعامل الشركات التقليدية باعتبار أن كل هذه الأموال هي وعاء واحد.

وأكد الباكر أن القواعد الجديدة تتضمن "نوعا من العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين.. وتتوافق مع قواعد ملاءة راس المال المعمول بها عالميا."

وقال يونس جمال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية لرويترز إن المعايير الجديدة تم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي وشركات التأمين التكافلي وستتلافى العيب الأساسي في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حملة البوالص (الوثائق) في الحسبان وإنما كانت تهتم فقط بحملة الأسهم وأصول الشركة.

وأضاف جمال "تم الاتفاق على صيغة معينة تخدم حملة البوالص (وثائق التأمين) وحملة الأسهم ولا تظلم حملة البوالص ولا تظلم حملة الأسهم."