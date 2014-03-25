بتلكو البحرينية تخطط لإعادة شراء المزيد من سندات تستحق في 2020

لندن 25 مارس آذار (آي.اف.آر) - تخطط شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لإعادة شراء ثلث السندات القائمة المستحقة في 2020 باستخدام السيولة الفائضة بعد إلغاء عملية استحواذ بهدف خفض تكلفة خدمة الدين.

وعرضت الشركة إعادة شراء سندات بما يصل إلى 200 مليون دولار من أصل سندات مضمونة قيمتها 604.4 مليون دولار يبلغ عائدها 4.25 بالمئة وتستحق في 2020 . وسيتم تحديد السعر من خلال عملية مزاد عكسي معدلة.

وارتفع سعر السندات بنحو نقطتين بعد الإعلان عن المزاد أمس الاثنين حيث تحدد السعر الأدنى للشراء عند 970 دولارا لكل ألف دولار من المبلغ الأصلي المطروح. وعرضت السندات بسعر 98.013 الساعة 1020 بتوقيت جرينتش اليوم وفقا لبيانات تريد ويب ارتفاعا من 96.25 قبيل الإعلان أمس.

وقال ريتشارد سيجال محلل الأسواق ثابتة الدخل لدي جيفريز إن الاتفاق سيكون مفيدا لكل من الشركة وحملة السندات.

وقال في مذكرة بحثية للعملاء "سيحقق المستثمرون أرباحا حيث سيحصلون على سيولة من الشركة بسعر محدد في حين قد تستفيد بتلكو أيضا ولكن بشكل طفيف من فرصة إعادة شراء الديون بسعر أقل بقليل."

واضاف "إضافة لذلك ستكون هناك فائدة مفهومة ضمنا لحملة السندات من الإشارة إلى أن السيولة الفائضة ستستغل لخفض الدين العام بدلا من دراسة فرص أخرى للنمو."

ومن غير المتوقع أن تضغط عملية إعادة شراء السندات على وضع السيولة لدى بتلكو حيث أعلنت الشركة عن احتياطيات نقدية 199 مليون دينار (522 مليون دولار) في نهاية 2013 أي أكثر من ضعفي الاحتياطيات التي بلغت 99 مليون دينار في نهاية 2012.

وكانت الشركة بدأت في نوفمبر تشرين الثاني إعادة شراء السندات التي تستحق في 2020 والتي كانت قد جمعت من إصدارها في الأصل 650 مليون دولار. وتظهر النتائج السنوية لأعمال الشركة أنها أعادت شراء سندات قيمتها 39.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول.