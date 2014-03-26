مشاكل فنية تعطل التداول في البورصة العمانية

دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قالت البورصة العمانية اليوم الأربعاء إنها تواجه مشاكل فنية لليوم الثاني بعد تعليق التداول أمس الثلاثاء بسبب عطل.

وقالت سوق مسقط للأوراق المالية في بيان مقتضب "نود التنويه عن وجود مشكلة فنية في آلية الربط بين نظام التداول والتطبيقات الأخرى."