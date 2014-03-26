البورصة العمانية تعلن إصلاح المشكلة الفنية واستئناف التداول
دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قالت البورصة العمانية إنه تم إصلاح مشكلة فنية تسببت في وقف التداول في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وقالت سوق مسقط للأوراق المالية في بيان مقتضب "يسرنا إعلامكم بأنه تم معالجة الخلل الفني."
وقالت إن جلسة التداول مستمرة حتى الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).
كانت البورصة علقت التداول أمس الثلاثاء بسبب خلل فني أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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