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أرباح البنك الإسلامي الأردني ترتفع 23% في 2013 إلى 63.6 مليون دولار

Wed Mar 26, 2014 1:52pm GMT
 
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الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها البنك الإسلامي الأردني إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الصافية السنوية 23 في المئة إلى 63.6 مليون دولار في 2013 مقابل 51.5 مليون قبل عام.

وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس الإدارة أوصى للهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 في المئة من رأسمال البنك."

كما أوصى المجلس أيضا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20 في المئة من رأس المال "وذلك بعد تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الداخلي وإكمال الموافقات الرسمية."

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 