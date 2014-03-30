تحليل-الهبوط الحاد للأسهم الروسية يتيح فرصا ذهبية أمام صائدي الصفقات

من جيرترود تشافيز دريفيوس ودانييل بيزس

نيويورك 30 مارس آذار (رويترز) - أحدثت التوترات المتصاعدة مع الغرب هزة بأسواق الأسهم والسندات في روسيا لكن بعض مديري الأموال الكبار يلمحون فرصة في تلك الاضطرابات.

وهوت سوق الأسهم الروسية 18 بالمئة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل إثر غزو القرم التابعة لأوكرانيا في أوائل مارس آذار. وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.

وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة بالمئة هذا العام في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر أيلول 2013 إلى منتصف مارس آذار بحسب أحدث البيانات من إي.بي.اف.آر جلوبال.

وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة روجرز هولدنجز "سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم وربما تكون من أبغضها .. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا."

وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق لكنها قابلة للزيادة.

وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير شباط من 509.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.

وقال روجرز الذي يستثمر في روسيا منذ عام ونصف إنه اشترى أسهما روسية الأسبوع الماضي. وقال إنه في حالة فرض مزيد من العقوبات وإذا تراجعت سوق الأسهم بدرجة أكبر فسيظهر مزيد من فرص الشراء في روسيا.