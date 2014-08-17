مصحح-مسيعيد للبتروكيماويات القطرية تقول لن يتم إدراج أسهمها على مؤشر ام.اس.سي.آي العالمي

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دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القطرية اليوم الأحد إنه لن يتم إدراج أسهمها على مؤشر ام.اس.سي.آي العالمي رغم صدور بيان عن ام.اس.سي.آي الأسبوع الماضي يقول إنه سيجري إدراج السهم.

كان سهم مسيعيد قفز لأعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الخميس بعد بيان إم.اس.سي.آي الأسبوع الماضي.

وقالت مسيعيد في بيان اليوم الأحد "كانت ام.اس.سي.آي من خلال بيانها الصحفي الذي صدر يوم 13 أغسطس 2014 قد شملت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في مؤشرها لأسواقها الناشئة ومؤشرها للنمو إلا أنها أصدرت في اليوم التالي 14 أغسطس 2014 بيانا اخر ذكرت فيه أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لن تضاف إلى أي من مؤشراتها."