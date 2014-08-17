سهم مسيعيد للبتروكيماويات يهوي ببورصة قطر بعد نفي إدراجه على مؤشر ام.إس.سي.آي العالمي

دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - هوى سهم مسيعيد للبروكيماويات اليوم الأحد بعدما اعلنت الشركة أنه لن يدرج على مؤشر ام.اس.سي.آي العالمي رغم صدور بيان من ام.اس.سي.آي الأسبوع الماضي يفيد بحدوث ذلك.

ونزل السهم 5.6 بالمئة بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش في حين نزل مؤشر الدوحة 0.3 بالمئة.

وصعد السهم خسمة بالمئة يوم الخميس لأعلى مستوى في خمسة أشهر بعدما اعلنت ام.اس.سي.آي ان السهم سيدرج على مؤشرها العالمي ولكن مسيعيد اصدرت بيانا اليوم الاحد اعلنت فيه عدم صحة الاعلان السابق وان سهمها لن يدرج.

واطلعت رويترز على وثيقة بتاريخ يوم الخميس الماضي تقول فيها ام.اس.سي.آي "استنادا لمعلومات إضافية اتضح ان الحد الاقصى للملكية الفردية في مسيعيد يقف حاليا عند مليون سهم ما يعادل 0.08 بالمئة من اجمالي عدد أسهم الشركة."