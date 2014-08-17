ام.اس.سي.آي ترفع وزن أسهم قطرية بعد تعديل سقف ملكية الأجانب

من نادية سليم

دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن ثلاث شركات قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة وعزت ذلك لتغيير أسلوب حساب قطر لسقف الملكية الأجنبية في الشركات.

وقالت الشركة في بيان أرسل لعملائها الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز إن معامل الملكية الأجنبية في بنك قطر الوطني ارتفع إلى 0.13 من 0.06 وصناعات قطر إلى 0.13 من 0.06 ومصرف قطر الإسلامي إلى 0.25 من 0.21.

ويرفع التعديل الذي يسري نهاية الشهر الحالي وزن قطر الاجمالي على المؤشر إلى 0.59 بالمئة من 0.47 بالمئة بحسب تقديرات للمجموعة المالية هيرميس استنادا لبيانات من ام.اس.سي.آي.

وقالت هيرميس "في ضوء التطورات الجديدة سيزيد وزن قطر على مؤشر ام.اس. سي.آي للأسواق الناشئة ... سيقود ذلك لجذب أموال للسوق تصل إلى 100 مليون دولار وستتجه بصفة أساسية لبنك قطر الوطني وصناعات قطر."

وأدرجت قطر والإمارات العربية المتحدة على مؤشر الأسواق الناشئة في مايو أيار لكن مع فرض سقف لأوزانهما لأن الشركات تضع حدا أقصى للملكية الأجنبية.

وأعلنت قطر تعديل أسلوب حساب سقف الملكية الأجنبية ليصبح نسبة من إجمالي عدد الأسهم وليس من الأسهم المتداولة في البورصة فحسب مما يفسح مجالا أكبر للمسثتمرين الأجانب لزيادة حصصهم. ورفعت ام.اس.سي.آي الأوزان بناء على ذلك التعديل.

وحين رفعت ام.اس. سي.آي تصنيف قطر والإمارات فرضت "معامل تعديل" يبلغ 0.5 للأسهم في البلدين وعزت ذلك إلى "العوامل المتعلقة بإتاحة الملكية للمستثمرين الأجانب من المؤسسات."