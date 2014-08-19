جولدمان ساكس يواجه مؤسسة الاستثمار الليبية أمام محكمة في لندن

لندن 19 أغسطس آب (رويترز) - يواجه بنك جولدمان ساكس صندوق الثرورة السيادي الليبي أمام محكمة في لندن فيما يتعلق بمزاعم باستغلال البنك المدرج في وول ستريت علاقة ثقة في تشجيع الصندوق على استثمار أكثر من مليار دولار في معاملات تبين في النهاية أنها عديمة القيمة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إن جولدمان ساكس قدم طلبا لإصدار حكم قضائي مستعجل في القضية التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار في يناير كانون الثاني لكنه سحب الطلب في الآونة الأخيرة.

وقال جولدمان ساكس في بيان اليوم الثلاثاء "ما زالنا نعتقد أن هذه القضية لا قيمة لها على الإطلاق ونعتزم مواجهتها بقوة عبر العملية القضائية."

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار رفعت دعواها القضائية أمام المحكمة العليا في لندن بخصوص مجموعة معاملات مرتبطة بمشتقات أسهم أجريت في الفترة بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان 2008 وفقدت قيمتها قبل أن تنتهي صلاحيتها في عام 2011.

وتقول المؤسسة الليبية التي صارت إحدى عملاء جولدمان ساكس في 2007 إن البنك تعمد استغلال علاقة الثقة التي أقامها مع موظفيها وتسبب في دخول المؤسسة في المعاملات محل الخلاف بين الطرفين.