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النهضة العمانية عند أعلى سعر في 8 أسابيع بفعل استثمار بوحدة

Wed Aug 20, 2014 6:46am GMT
 
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دبي 20 أغسطس آب (رويترز) - صعدت أسهم النضهة للخدمات العمانية إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الأربعاء بعدما قالت الشركة إن وحدتها توباز للطاقة والملاحة حصلت على استثمار قيمته 75 مليون دولار من ستاندرد تشارترد للاستثمار المباشر.

وتضخ ستاندرد تشارترد السيولة مقابل حصة 9.8 بالمئة في الوحدة حسبما ذكرت النهضة في بيان إلى البورصة العمانية. وتستخدم الأموال لتوسعة أسطول توباز وتطوير أعمالها.

وفي الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم النهضة 5.2 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 24 يونيو حزيران.

وساعد ذلك مؤشر بورصة مسقط ليرتفع 0.2 بالمئة إلى 8335 نقطة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 