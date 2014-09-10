قطر تطلق سوقا جديدة لأسهم الشركات الناشئة بداية العام المقبل

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن قطر ستطلق سوقا لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بداية العام المقبل.

وقال المنصوري في مقابلة مع صحيفة ذا بنينسولا القطرية التي تصدر بالانجليزية إن عشر شركات صغيرة ومتوسطة تقدمت بطلبات للإدراج في السوق الجديدة وإن خمسا منها توافرت فيها الشروط المطلوبة.

ونقل عن المنصوري قوله إن الشركات الخمس "في طور الإدراج وهو ما يعني أنه بحلول 2015 لن يكون لدينا أقل من خمس شركات مدرجة في سوق قطر للشركات الناشئة."

وتتخذ السلطات القطرية عددا من الاجراءات لتنشيط البورصة وتعميقها مثل تشجيع الشركات على رفع القيود على ملكية الأجانب لأسهمها. واقترحت هيئة قطر للأسواق المالية خفض القيمة الاسمية للسهم إلى ريـال واحد من عشرة ريالات لتعزيز السيولة في السوق.

وقال المنصوري في المقابلة إن من بين متطلبات الإدراج في سوق الشركات الناشئة "أن يكون رأس المال خمسة ملايين ريـال (1.4 مليون دولار) ولا يشترط سداد أكثر من النصف."