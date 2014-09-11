مقدمة 1-مصادر: النهضة للخدمات العمانية تحيي خطط إدراج توباز في لندن

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دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت أربعة مصادر اليوم الخميس إن شركة النهضة للخدمات في سلطنة عمان أحيت خططا لإدراج أسهم وحدتها توباز للطاقة والملاحة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء بيع للأسهم في بورصة لندن.

كانت توباز إحدى كبرى شركات خدمات النفط في الشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقرا قد ألغت خططها لإدراج أسهم بقيمة 500 مليون دولار ببورصة لندن في مارس آذار 2011 وعزت ذلك إلى تقلبات السوق.

وقالت المصادر إن النهضة تدرس حاليا المضي قدما في إدراج أسهم توباز بعد إعادة هيكلة الشركة.

وقال مصدر من الشركة طلب عدم نشر اسمه نظرا لسرية المناقشات "توباز على ما يرام الآن ... ويتطلعون من جديد إلى الإدراج في لندن. وترى الإدارة أن هذا قد يكون الوقت المناسب."

وأضافت المصادر أنه جرت مخاطبة بعض البنوك في وقت سابق هذا العام لاستئناف خطط الإدراج في لندن واستشارة بعض المحامين. غير أنه لم يجر تفويض أي بنوك حتى الآن.

وأحجمت توباز عن التعليق.

كانت توباز أطلقت طرح 2011 بنطاق سعري بين 170 و230 بنسا للسهم بما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى ما بين 1.5 مليار دولار و1.9 مليار.