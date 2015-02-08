مؤسسات خليجية تفضل الاستثمار في اليابان وآسيا متجاهلة أوروبا

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قال فرانشيسكو جينوفيسي الرئيس الإقليمي للشرق الأوسك وافريقيا ووسط آسيا في بيكتيت لإدارة الأصول اليوم الأحد إن مؤسسات الاستثمار في الخليج تشتري الأسهم الآسيوية لاسيما أسهم اليابان في حين تنأي عن الأسهم الأوروبية التي سجلت أداء دون المتوسط على مدى سنوات.

وعادة من كان ينظر لعدد كبير من الكيانات في الشرق الأوسط ومن بينها بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم كمستثمرين مهمين في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة أطلقت قطر على سبيل المثال من خلال جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له خطة توسع طموحا واشترت حصصا في شركات كبرى من بينها فولكسفاجن وسيمنس فضلا عن عقارات ومرافق في آسيا.

وقال جينوفيسي إن أنظار العديد من صناديق المؤسسات تتجه شرقا الآن.

وصرح للصحفيين "يوجد إغراء كبير للأسهم اليابانية والأسهم الآسيوية والأسواق الناشئة فضلا عن (أسواق) الدين الناشئة بالعملات المحلية."

وتابع" كانت (المؤسسات حريصة) على الاستثمار في الأسهم الأوروبية قبل أربعة أو خمسة أعوام ولكن (العائدات) كانت محبطة لذا يبحثون الآن عن استثمارات أخرى."

وعاني اقتصاد أوروبا لاسيما منطقة اليورو في السنوات الأخيرة نتيجة للمخاوف المتكررة إزاء مستويات الدين السيادي ومؤشرات النمو الضعيفة.