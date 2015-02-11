لمحة-ارتفاع نزوى والمتحدة للتمويل العمانيين بعد مقترح اندماج

* سهم بنك نزوى الإسلامي العماني يقفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة وسهم الشركة المتحدة للتمويل يرتفع 6.1 بالمئة.

* قال نزوى اليوم الأربعاء إنه فاتح المتحدة للتمويل "للنظر في إمكانية اندماج استراتيجي بين الشركتين".