مصحح-مجلس إدارة عمانتل يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 75%

(لتصحيح القيمة في الفقرة الأولى وسعر تحويل الريال العماني)

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 75 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 0.075 ريال (0.19 دولار) للسهم الواحد.

ولم تذكر الشركة موعد توزيع الأرباح التي تعادل ما وزعته عن النصف الثاني من 2013. وسيجري التصويت على توزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في 22 مارس آذار.

وسيدعو المجلس المساهمين خلال الاجتماع للتصويت على تفويضه لدفع أرباح نقدية مؤقتة في أغسطس آب تعادل 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم. وكانت الشركة وزعت أرباحا بواقع 0.04 ريال للسهم عن النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز.

ووفقا لحسابات رويترز سجلت عمانتل تراجعا نسبته 11 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 ليصل إلى 26.5 مليون ريال.