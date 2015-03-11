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الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يتوقع طرحين أوليين في 2015

Wed Mar 11, 2015 12:56pm GMT
 
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أبوظبي 11 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم الأربعاء إن البورصة قد تشهد إدراج بنك بروة وبنك قطر الأول في 2015 لكن الأمر يتوقف على موافقة الجهات التنظيمية.

والبنكان الإسلاميان مثار حديث عن إدراج محتمل منذ عدة سنوات. وبنك بروة بنك تجاري في حين ينشط بنك قطر الأول في إدارة الأصول.

وقال راشد المنصوري إن البورصة ستشهد إدراج أربعة صناديق مؤشرات هذا لاعام.

وأضاف أن البورصة تعمل مع البنك المركزي لإقامة سوق لسندات الشركات من المأمول الانتهاء منها في غضون العامين القادمين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 