الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يتوقع طرحين أوليين في 2015

أبوظبي 11 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم الأربعاء إن البورصة قد تشهد إدراج بنك بروة وبنك قطر الأول في 2015 لكن الأمر يتوقف على موافقة الجهات التنظيمية.

والبنكان الإسلاميان مثار حديث عن إدراج محتمل منذ عدة سنوات. وبنك بروة بنك تجاري في حين ينشط بنك قطر الأول في إدارة الأصول.

وقال راشد المنصوري إن البورصة ستشهد إدراج أربعة صناديق مؤشرات هذا لاعام.