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بيت التمويل الخليجي يبحث استمرار الإدراج في لندن والكويت

Mon Apr 13, 2015 6:58am GMT
 
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دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني في بيان اليوم الاثنين إن مجلس إدارة الشركة سيناقش استمرارية إدراج أسهمه في بورصتي لندن والكويت.

وفيما يبدو أمرا مكلفا يدرج بيت التمويل الخليجي أسهمه في أربع بورصات هي سوق دبي المالي - حيث كثيرا ما يهيمن على التداولات - وفي البحرين والكويت بينما يدرج أسهمه في بورصة لندن على هيئة شهادات إيداع دولية.

ولم تفصح الشركة عما يمكن أن تتضمنه تلك المناقشات وعن الإطار الزمني لاستكمالها.

وقال البيان إن مساهمي الشركة وافقوا على خفض رأس المال إلى 598 مليون دولار من 1.49 مليار دولار لاطفاء خسائر متراكمة وعلى تغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة جي.اف.اتش المالية."

وتضرر بيت التمويل الخليجي جراء الأزمة المالية العالمية ونفذ عددا من عمليات إعادة هيكلة الديون. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 11 مليون دولار في 2014 مقارنة مع خسائر قيمتها 18 مليونا في 2013. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير مصطفى صالح)
 