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لمحة-سهم الخليج للدولية للخدمات يهبط مع تأثر النشاط بالنفط

Mon Apr 13, 2015 7:00am GMT
 
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0646 جمت -

* أسهم الخليج الدولية للخدمات القطرية تهوي 8.1 بالمئة إلى 88 ريالا.

* الشركة قالت إن عميلا لوحدتها الخليج العالمية للحفر سيفرج عن حفارة متعاقد عليها في مايو أيار وإن عميلا آخر طلب سعرا أقل.

* الشركة حذرت من أن تلك التخفيضات ستضر بالنتائج المالية لعام 2015.

* لكن نتائج الربع الأول من العام جاءت قوية حيث نمت الأرباح 89 بالمئة.

* يلقى السهم دعما فنيا مهما عند 82 ريالا وهو المستوى الذي انتعش عنده مرتين في مارس آذار.

* سهم الخليج الدولية للخدمات عامل الهبوط الرئيسي لبورصة قطر التي نزل مؤشرها 0.8 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 