نمو أرباح اسمنت عمان 3.7% في الربع/1

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة اسمنت عمان التي تعد من أكبر منتجي الاسمنت في السلطنة اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2015.

وبلغ صافي ربح الشركة 3.83 مليون ريال (9.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار مقابل 3.69 مليون في الربع الأول من 2014.

وزادت إجمالي إيرادات الشركة 10.6 بالمئة لتبلغ 15.94 مليون ريال من 14.42 مليون ريال قبل عام.