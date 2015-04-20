لمحة-صناعات قطر يتراجع بعد نتائج ضعيفة للربع/1
0643 جمت -
* أسهم صناعات قطر تتراجع 3.5 بالمئة إلى 138.50 ريال بعد الإعلان عن تراجع أرباح الربع الأول من العام 40 بالمئة.
* الشركة أعلنت تحقيق 951 مليون ريال (261.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول.
* خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 1.11 مليار ريال.
* السهم يجد دعما عند أدنى مستوى لشهر ابريل نيسان البالغ 138 ريالا.
* مؤشر الأسهم القطرية يتراجع 0.5 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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