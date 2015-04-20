موافقة مجلسي ادارة شركتي اومنفيست واونك في عمان على اقتراح اندماجهما

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار(اومنفيست) والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة (اونك) في إشعار للبورصة اليوم الاثنين أن مجلسي إدارة الشركتين أقرا اندماجهما.

وأضاف الإشعار "أن اتمام عملية الدمج المقترحة ستخضع لموافقة مساهمي كل من شركة اومنفيست واونك بالاضافة إلى استيفاء كل المتطلبات القانونية والتنظيمية والموافقات الاخرى بما فه موافقة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة."

واضاف البيان "سيتم إدارج تفاصيل إضافية للمساهمين والخاصة بعملية الدمج المقترحة في مذكرة توضيحية وذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في موعد سيتم تحديده لاحقا."

ودفعت الأنباء -التي جاءت عقب اجتماع مجلس إدارة كل من الشركتين امس الأحد- سهمي الشركتين للصعود. وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم اونك 4.6 في المئة وسهم اومنفيست 3.2 في المئة.

وفي يوليو تموز قالت اومنفيست إنها خاطبت أونك بشأن تشكيل ترتيبات استراتيجية بين الشركتين وإن ذلك يخضع لموافقة مساهمي الشركتين والجهات التنظيمية.