صافي ربح الكهرباء والقطرية يرتفع 15.7% في الربع/1

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية التي تحتكر خدمات المرافق في البلاد ارتفاعا نسبته 15.7 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 346 مليون ريال (95.06 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار مقارنة مع 299 مليونا في الفترة المقابلة من العام السابق.

ولم تذكر الشركة الإيرادات الفصلية أو أي تفاصيل مالية أخرى.

وتوقع محللان في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا فصلية عند 303.8 و308.8 مليون ريال على الترتيب.