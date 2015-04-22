بورصات الخليج تواجه اختبارا مهما عند المتوسط المتحرك في 200 يوم

من أندرو تورشيا

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - تقترب مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية من مستويات مقاومة فنية عند المتوسط المتحرك في 200 يوم وتشير أحجام التداول القوية إلى أنها ربما تصعد مخترقة تلك المستويات وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف اتجاهات صعودية طويلة الأجل.

وهبطت أسواق الأسهم الخليجية دون المتوسط المتحرك في 200 يوم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي مع تضرر ثقة المستثمرين الأفراد جراء تراجع أسعار النفط. وأشارت الانخفاضات الفنية للمؤشرات إلى نهاية موجات صعود استمرت لعامين.

ورغم ذلك ظهرت على المؤشرات في الأيام القليلة الماضية علامات على صعود مستدام فوق المتوسطات مرة أخرى.

وإذا حدث هذا فسوف يشير إلى انتهاء الفزع بشأن النفط وسينظر إليه كثير من المحللين الفنيين باعتباره تحولا إيجابيا في آفاق الأسواق على الأمد البعيد.

واختبر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية المتوسط المتحرك في 200 يوم في منتصف مارس أذار وأخفق في الصعود فوقه وتراجع بعد ذلك بشكل حاد.

وبدأ المؤشر هذا الأسبوع يختبر ذلك المستوى مجددا وأغلق فوقه يوم الأحد قبل أن يتراجع. ويشير التحليل الفني التقليدي إلى أنه ينبغي أن يغلق المؤشر فوق المتوسط المتحرك - الذي يبلغ حاليا 9572 نقطة - لجلستين متتاليتين على الأقل لتأكيد الاختراق بشكل كامل.

ويقترب مؤشر سوق دبي من متوسطه المتحرك في 200 يوم الذي يبلغ حاليا 4259 نقطة. وأي اختراق لهذا المستوى لن يترك أمام المؤشر مقاومة قوية قبل المستوى 4700 نقطة الذي شكل ذروة صعوده في الربع الأخير من 2014. ويقترب المؤشر العام لسوق أبوظبي أيضا من متوسطه المتحرك في 200 يوم.