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الاكتتاب في إصدار حقوق لبنك صحار العماني يتجاوز المعروض

Thu May 7, 2015 6:13am GMT
 
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دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قال بنك صحار العماني اليوم الخميس إن طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق أولوية بقيمة 40.04 مليون ريال (104.1 مليون دولار) تجاوزت المعروض.

وقال في إفصاح للبورصة إنه تلقى طلبات بقيمة 53.28 مليون ريال للاكتتاب في الإصدار الذي باع خلاله 228.8 مليون سهم جديد إلى المستثمرين.

كان البنك عرض الأسهم للاكتتاب بسعر 0.175 ريال للسهم في الفترة من 15 إلى 29 ابريل نيسان.

(الدولار = 0.3848 ريال عماني) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 