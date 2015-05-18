بنك نزوى العماني يسحب عرض الاندماج مع المتحدة للتمويل

دبي 18 مايو أيار (رويترز) - قال بنك نزوى العماني اليوم الاثنين إنه سحب عرض الاندماج مع الشركة المتحدة للتمويل بعدما تلقت الشركة عروضا منافسة ووجهت خطابا رسميا للمترشحين للمشاركة في مزايدة حول الاندماج.

كان البنك تقدم في فبراير شباط بعرض للاندماج مع المتحدة للتمويل لكن مشترين محتملين آخرين أبدوا اهتمامهم بالشركة.

وخلال الاسبوع الماضي دعت المتحدة للتمويل البنك الوطني العماني وبنك نزوى والشركة العمانية للخدمات المالية للمشاركة في مزايدة بشأن الاندماج.

وبنك نزوى الذي بدأ عملياته في يناير كانون الثاني 2013 هو واحد من مصرفين إسلاميين في سلطنة عمان. وقال البنك في فبراير شباط إنه تقدم بعرض الاندماج للإسراع من عملية النمو.

لكنه قال في بيان للبورصة اليوم الاثنين "كان الهدف الأساسي من المقترح هو تحقيق مصلحة مشتركة للمؤسستين وتأسيس كيان مالي موحد... ولانتفاء تلك المصلحة في حال حصول مزايدة فقد قرر بنك نزوى سحب عرضه الأولي والانسحاب من ضمن المترشحين للاندماج أو الاستحواذ على الشركة المتحدة للتمويل."