المتحدة للتمويل العمانية: البنك الوطني العماني أكد رغبته في الاندماج

دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المتحدة للتمويل العمانية اليوم الخميس إنها تلقت خطابا رسميا من البنك الوطني العماني أكد فيه رغبته بالمشاركة في المزايدة الخاصة بإمكانية الانماج مع الشركة أو الاستحواذ عليها.

كانت المتحدة للتمويل التي تقدم خدمات الإقراض والتأجير وودائع الشركات قالت في 13 مايو ايار إنها دعت البنك الوطني العماني وبنك نزوى والشركة العمانية للخدمات المالية للمشاركة في مزايدة بشأن الاندماج بعدما أبدى الأطراف الثلاثة رغبتهم في ذلك.

وأعلن بنك نزوى في وقت سابق من الشهر الجاري سحب عرضه للاندماج مع الشركة فيما أبدت الشركة العمانية لخدمات التمويل هذا الأسبوع رغبتها في المشاركة في المزايدة.