أومنفست العمانية: المساهمون يقرون الاندماج مع أونك القابضة

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك) اليوم الاثنين إن مساهميهما وافقوا على الاندماج المقترح للشركتين.

وبحسب بيان للبورصة تقضي الخطة بأن يحصل مساهمو أونك القابضة على 1.052 سهم من أسهم أومنفست مقابل كل سهم في حوزتهم حاليا.

وقالت أومنفست في بيان منفصل إن مساهميها وافقوا على زيادة رأسمالها المرخص به إلى 90 مليون ريال (233.8 مليون دولار) من 50 مليون ريال ورأسمالها المصدر إلى 55.28 مليون ريال من 37.04 مليون ريال لتسهيل الاندماج.

وأضاف البيان أن الأسهم الجديدة ستعرض على مساهمي أونك.

كانت أومنفست قالت في يوليو تموز إنها كاتبت أونك القابضة بخصوص إقامة ترتيب استراتيجي بين الشركتين. وفي 20 ابريل نيسان وافق مجلسا إدارة الشركتين على الاندماج المقترح وقالا إنهما سيحيلان الأمر إلى حملة الأسهم.