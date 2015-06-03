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لمحة -فودافون قطر يتراجع بعد تفاقم الخسائر الفصلية

Wed Jun 3, 2015 7:17am GMT
 
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0816 جمت -

* أسهم فودافون قطر تتراجع 2.1 بالمئة إلى 16.80 ريال.

* الشركة تكبدت خسارة صافية بلغت 66 مليون ريال (18.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وفقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة.

* بالمقارنة كان الخسارة 33 مليون ريال قبل عام من ذلك.

* فودافون قطر خسرت 216 مليون ريال في 12 شهرا حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة بلغت 246 مليون ريال في السنة السابقة.

* مؤشر أسهم قطر يتراجع 1.6 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 