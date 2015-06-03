لمحة -فودافون قطر يتراجع بعد تفاقم الخسائر الفصلية
0816 جمت -
* أسهم فودافون قطر تتراجع 2.1 بالمئة إلى 16.80 ريال.
* الشركة تكبدت خسارة صافية بلغت 66 مليون ريال (18.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وفقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة.
* بالمقارنة كان الخسارة 33 مليون ريال قبل عام من ذلك.
* فودافون قطر خسرت 216 مليون ريال في 12 شهرا حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة بلغت 246 مليون ريال في السنة السابقة.
* مؤشر أسهم قطر يتراجع 1.6 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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